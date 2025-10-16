تأهّل منتخب المغرب إلى المشهد الختامي لكأس العالم تحت 20 سنة، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، أمس الأربعاء، في نصف نهائي البطولة العالمية.

وكانت المباراة قد انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح ليساندرو أولميتا التسجيل في الدقيقة 32 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده بعد ركلة جزاء نفّذها ياسر زابيري وارتطمت بالقائم ثمّ بجسم حارس مرمى المنتخب الفرنسي واستقرّت في الشباك.

وأدرك لوكا ميشال التعادل بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة منظّمة في الدقيقة 59.

وشهدت المواجهة طرد لاعب منتخب فرنسا رابي نزينغولا بعد نيله بطاقتين صفراوين في الدقيقة 107.