مثل المشتبه به في قتل الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك أمام محكمة أميركية الاثنين حيث طالب محاموه بمزيد من الوقت للتعامل مع الكمية الهائلة من الأدلة في القضية.

وقُتل كيرك بالرصاص في جامعة في ولاية يوتاه هذا الشهر، ما أثار موجة من الحزن بين المحافظين وتهديدات من جانب الرئيس دونالد ترامب بشن حملة على “اليسار الراديكالي”.

وأوقف تايلر روبنسون البالغ 22 عاما بعد يوم من تنفيذه الجريمة في 10 أيلول، وهو يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بجريمة القتل المقصود.

ومثل روبنسون عبر الفيديو في جلسة الاستماع الاثنين من سجن يوتاه حيث يُحتجز.

وقالت المحامية كاثرين نيستر التي عينتها الولاية الأسبوع الماضي للدفاع عن روبنسون، للمحكمة إنها في حاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة “الكمية الضخمة” من الأدلة التي توصل إليها التحقيق.

وحدد القاضي توني غراف موعد الجلسة المقبلة في 30 تشرين الأول ومن المتوقع أن يمثل فيها روبنسون شخصيا.