أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن مسلحين قتلوا 4 مواطنين من الطائفة العلوية في دمشق.

وفي التفاصيل وبحسب المرصد، "دخل مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع "سنتافيه" إلى حي عش الورور في دمشق، واجتازوا حواجز الأمن العام عند المدخلين الرئيسيين للحي، واغتالوا بوساطة مسدسات مزودة بكواتم صوت 4 مواطنين من الطائفة العلوية وهم أعضاء مجلس صلح لحل النزاعات الصغيرة في الأحياء من دون استدعاء الأمن العام".

وذكر "المرصد السوري" أنه "جرى استهداف المواطنين عند خزان مياه بالقرب من مدرسة نعمان في منطقة عش الورور في العاصمة دمشق، بالتوازي مع سماع أصوات تكبيرات في الحي وعند مشفى تشرين، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبذلك، بلغ عدد ضحايا "السلوكيات الانتقامية والتصفية" منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 558 شخصاً، وفق "المرصد السوري".