اعتقل الأمن العام القيادي عامر الأمين العساف في مدينة القورية بريف الميادين شرقي دير الزور، بعد سنوات طويلة من تورطه في أنشطة مسلحة وإجرامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

العساف كان أحد عناصر تنظيم "داعش" منذ عام 2014، وشارك بشكل مباشر في المعارك التي خاضها التنظيم ضد عشيرة الشعيطات. وبعد هزائم التنظيم عام 2017، فرّ إلى الشمال السوري وانضم إلى "جيش الشرقية".

لاحقاً عمل كمهرب على معبر عون الدادات الفاصل بين جرابلس ومنبج، ثم تولى منصب رئيس الشرطة العسكرية في جرابلس، حيث تورط في تشليح المدنيين وابتزازهم. كما شارك في عملية "نبع السلام" في عام 2019، واستغلها لجمع أموال طائلة عبر النهب والتعفيش قُدرت بآلاف الدولات الأميركية، بحسب المرصد. وخلال تلك الفترة، امتلك منازل وأملاكاً في جرابلس تصل قيمتها إلى حوالي 100 ألف دولار أميركي، إضافة إلى مكتب سيارات.

ارتبط اسمه بملفات تهريب وتشليح ركاب ونقل مخدرات من جرابلس إلى تركيا.

وفي معركة ردع العدوان، انتقل العساف مع مجموعته إلى دير الزور، ونصّب نفسه مسؤولاً عن منطقة القورية، فضلاً عن ضمّ بقايا عناصر النظام السابق إلى قواته، ما جعله أحد أبرز وجوه الفوضى والانتهاكات في المنطقة، وفقاً للمرصد.