

المركزية- رالف يزبك وهبة

تفتتح اليوم المرحلة ال14 من بطولة لبنان لكرة السلة في لقاء يجمع الانطونية بعبدا والحكمة على ملعب جامعة الانطونية عند الساعة ال21h45.

ويجهد نادي الحكمة لإبعاد شبح الهزيمة عنه بعدما نجا من خسارة امام فريق هوبس في مباراة وصفت بالمجنونة الاربعاء الماضي على ارضه في غزير، وقد انتهت عندما سجل زاك لوفتون سلة قاتلة في الدقائق الحاسمة.

وقال ايلي مشنتف عضو إدارة الحكمة إن الفريق لم يجد بعد التوازن وإنه يحتاج الى الوقت مؤكداً أن لديه ثقة كاملة بالمدرب اليوناني إلياس زوروس وان اللاعب الأميركي جوني اوبراينت كان خياراً جيداً للنادي والفريق يسير على السكة الصحيحة ويتطور مباراة بعد مباراة. والجدير بالذكر ان الحكمة يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بعد الرياضي وبيروت.

وبالأمس فاز الرياضي على حساب فريق ميروبا

فريق ميروبا بنتيجة 117_65 في مباراة سهلة أقيمت على مجمع نهاد نوفل الارض التي يعتمدها فريق ميروبا.

وكان نادي ميروبا عانى في المواجهات الاخيرة حيث تعرض لهزيمتين وأجرى تبديلاً على صعيد المدربين حيث استغنى عن المدرب السابق ديكران غيوغجيان ووقّع مع المدرب إيلي مرعب. كما يواجه ثغرات على صعيد الاجانب حيث أصيب احدهم وهو الاميركي رودي بيترز، فيما غادر آخر على الارجح الفريق، وهو الهداف الدومينيكاني انيوري كاستيو.