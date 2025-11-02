المركزية- تختتم اليوم الجولة الثالثة من بطولة لبنان في كرة السلة بمباراتين، الأولى تجمع نادي الرياضي على أرضه أمام نادي NSA، والثانية بين الحكمة والأنترانيك في غزير. وستكون المباراة الأولى منقولة مباشرة عبر قناة MTV عند الساعة 4h45، فيما الثانية عند الساعة 8h30 منقولة عبر يوتيوب وفايسبوك.

وتجدر الاشارة الى أن نادي المركزية جونية حسم مواجهته امام فريق بيروت فيرست في الشياح بنتيجة 79-81 في مباراة متقاربة طيلة الوقت وصفت بلنها من اقوى مباريات الموسم حتى الآن. وكان افضل المسجلين فيها اللاعب الناشئ ايليو سعد مسجلاً 17 نقطة، ومن جانب بيروت تألق اللاعب الاميركي الياجا توماس واللاعب الصاعد راين هاشم.

ومع قرب انتهاء المرحلة الثالثة، فإن الفرق التي لم تخسر بعد في البطولة هي: الرياضي، الحكمة، هومنتمن وNSA . اما بقية الفرق، فلديها فوزان وخسارة، والفرق التي لم تذق طعم الفوز بعد هي: البترون، حراجل والأنترانيك.