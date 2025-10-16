المركزية- وقّع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية الكندية (LCU)، ممثلة بمؤسس الجامعة والمستشار الأعلى روني أبي نخله، ورئيسها جلال حلواني، وذلك في حضور جرجس سمعان نائب مدير مكتب القبول والتسجيل، وتشلسي سعد، مسؤولة العلاقات بين الجامعات والمديرية العامة للدفاع المدني.

يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والاجتماعي بين المؤسستين، من خلال تمكين عناصر الدفاع المدني من الاستفادة من حسومات خاصة على الأقساط الجامعية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بنشر ثقافة السلامة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات، ولا سيما الشباب.

وشدد أبي نخله والدكتور حلواني على التزام الجامعة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تضطلع بدور إنساني وخدماتي محوري، مع التأكيد على أنّ هذا التعاون يندرج في إطار دعم مبادرات الخدمة العامة وتشجيع روح التطوع والمواطنة المسؤولة.