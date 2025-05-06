أفاد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأن المحادثات مع إيران إيجابية، وقال: “نحرز بعض التقدّم وآمل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح”.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب “يرغب في حل المسألة دبلوماسياً إن أمكن لذلك نبذل قصارى جهدنا في المحادثات مع إيران”، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” عنه.

كما أوضح أنّه “إذا لم تعقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران فسيكون ذلك بسبب زيارة ترامب للمنطقة”.

في شأن غزة، اعتبر ويتكوف أنّه “من المهم استعادة الأسرى ويجب على حركة حماس أيضاً نزع سلاحها”.

وتابع: “ترامب يريد استعادة الأسرى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد ذلك ونحن نعمل بشكل منسّق. إن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتّخذ قراراتها بنفسها وترامب يدعمها”.

وختم ويتكوف: “أتحدّث مع قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا وآمل أن نحقّق تقدّماً. آمل وجود تقدّم في جهود التوصّل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى قبل أو أثناء زيارة ترامب للمنطقة”.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" ‏Axios، نقلا عن ويتكوف، أن ‏الولايات المتحدة تحاول تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع ‏إيران بشأن برنامجها النووي هذا الأسبوع.‏