أكد رئيس طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف للمبعوث الألماني توماس راشيل ضرورة تسوية ملف المختطفين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء جنوب سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ طريف بالمبعوث الألماني راشيل في “غرفة المتابعة والتقييم” بقرية جولس في الجليل شمال إسرائيل حيث تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية والأمنية في محافظة السويداء المنكوبة.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الدرزي الأعلى في إسرائيل بأن الشيخ طريف شدّد على “ضرورة التحرك الفوري لحلّ ملف المختطفين من أبناء الطائفة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر ممر آمن تحت ضمانات دولية”، مشيرا إلى أن المحافظة ما زالت تعاني من “حصار مستمر وممنهج”، مطالبا بإعادة النازحين إلى قراهم وبيوتهم قبل حلول فصل الشتاء.

ودعا طريف المبعوث الألماني إلى “مواكبة التحقيقات الدولية الجارية حول جرائم الإبادة التي استهدفت الدروز في السويداء”، وحثّه على “الإسراع في إصدار تقارير أولية وعرضها أمام الرأي العام العالمي لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات”.