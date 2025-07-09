المركزية- للسنة الثانية على التوالي، نظّم قسم جراحة العظام في "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي" المؤتمر السنوي لجراحة العظام «داغر - خراط»، برعاية وزير الثقافة غسان سلامة.

وأقيم هذا اللقاء العلمي الذي أشرف عليه البروفيسور عصمت غانم رئيس قسم جراحة العظام، في كلية الطب التابعة لجامعة القديس يوسف، بحضور الأب البروفيسور سليم دكّاش اليسوعي رئيس جامعة القديس يوسف؛ ونسيب نصر المدير العام لشبكة USJ-HDF؛ والبروفيسور إيلي نمر عميد كلية الطب؛ والبروفيسور إلياس شلالا نقيب الأطباء، إلى جانب عدد كبير من المتخصصين في القطاع الصحي.

امتدّ المؤتمر على مدى يومين، وتضمّن جلسات متخصصة شملت مختلف مجالات جراحة العظام، بمشاركة أطباء متخصصين من مستشفيات متعددة، إلى جانب أطباء بارزين في مجال جراحة العظام اللبنانية.

وكرّم هذا الحدث البروفيسور فرناند داغر والبروفيسور خليل خراط، وهما رائدان في هذا المجال لا يزال مسارهما الملهم يترك بصمة في أجيال الأطباء المتخصصين في جراحة العظام.