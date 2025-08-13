ستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، بتاريخ 12-08-2025، في مكتبه بثكنة المقر العام، وفدًا من الهيئة الوطنية العليا للسجون في لبنان، ضمّ ممثلي عن رؤساء الطوائف اللبنانية، وهم:

الشيخ وليد زهرا ممثل دار الفتوى،

الخوري جان موره، المرشد العام للسجون في لبنان وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

الشيخ علي أرزوني والشيخ حسين عباس ممثلان للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،

الشيخ سامي عبد الخالق ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز،

الأب باسيليوس دبس ممثل طائفة الروم الأرثوذكس ورئيس الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين،

القسيس فريد لحود، المدير التنفيذي للمرشدية الإنجيلية العامة للسجون وممثل المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان،

الصحافي جوزاف محفوض، رئيس لجنة العلاقات العامة في المرشدية العامة للسجون،

الأستاذ جورج غزال، أمين سر المرشدية العامة الإنجيلية وأمين سر الهيئة الوطنية العليا للسجون،

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قوى الأمن الداخلي والهيئة الوطنية، لا سيما فيما يتعلّق بتلبية الاحتياجات الروحية والإنسانية للنزلاء، ودعم برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، بما يحفظ كرامتهم ويساعد على اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة سجنهم.

ونوّه اللواء عبد الله بالدور الإنساني الجوهري الذي تضطلع به الهيئة الوطنية، واعتبره عنصرًا أساسيًا في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل، مؤكّدًا التزام قوى الأمن الداخلي بمواصلة هذا التعاون وتوفير كلّ ما يلزم لإنجاح هذه المبادرات.