Apr 16, 2025 3:43 PMClock
عدل وأمن
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اللواء شقير زار المطران عوده واستقبل مسؤولا امميا

المركزية- زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودوكس المطران الياس عوده في مقر المطرانية في الأشرفية، في زيارة تعارف، كما تم البحث في دور المديرية في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.
  ثم استقبل اللواء شقير في مكتبه مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR  في لبنان إيفو فرايجسن وبحث معه في الأوضاع العامة إضافة لملف النازحين السوريين في لبنان.

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