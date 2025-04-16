المركزية- زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودوكس المطران الياس عوده في مقر المطرانية في الأشرفية، في زيارة تعارف، كما تم البحث في دور المديرية في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

ثم استقبل اللواء شقير في مكتبه مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR في لبنان إيفو فرايجسن وبحث معه في الأوضاع العامة إضافة لملف النازحين السوريين في لبنان.