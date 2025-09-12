Sep 12, 2025 3:25 PMClock
اللجنة العليا لانتخابات البرلمان السوري: الفصائل المسلحة تحرم أبناء السويداء من المشاركة لذلك مقاعد محافظة السويداء ستبقى شاغرة

