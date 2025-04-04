أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكويتية نُشر على حسابها الرسمي في منصة إكس “تعرب الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق والبنى التحتية”. وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه الاعتداءات تمثل استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيداً خطيراً من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة “. وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مشددة على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.