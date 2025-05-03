تستمر المناقشات لاختيار خلف للبابا فرنسيس في الفاتيكان، حيث عقد الكرادلة السبت اجتماعهم التحضيري التاسع، في سياق اجتماعات مغلقة قبل بدء انعقاد المجمع الأربعاء.

وتعقد الاجتماعات في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، حيث يناقش الكرادلة الناخبون وغير الناخبين قضايا ذات أولوية للكنيسة.



وقال مدير المكتب الاعلامي في الفاتيكان ماتيو بروني في مؤتمر صحفي إن 177 كاردينالا حضروا بينهم 127 كاردينالا ناخبا تقل أعمارهم عن 80 عاما.



وأضاف بروني أن جمعيتين عامتين ستعقدان الاثنين التاسعة صباحا والخامسة مساء على التوالي.



وفي خلال جلسة السبت، تحدث 26 كاردينالا حول مواضيع دينية مختلفة (الشركة، التضامن بين الكنائس، دور الكوريا، وغيرها).



وأضاف بروني: "تم التعبير عن الأمل في أن يكون هناك بابا نبوي في المستقبل وألا تنغلق الكنيسة على نفسها بل أن تجلب النور إلى عالم يحتاج بشدة إلى الأمل".