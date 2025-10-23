يتحوّل شارع مار مخايل البيروتي بعد ظهر اليوم إلى مكتبة مفتوحة على الهواء الطلق، حيث تلتقي الكلمة بالمدينة وتتنقّل الكتب بين المقاهي والمعارض في تظاهرة أدبية تنظمها “الأجندة الثقافية” ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «كتب بيروت» الذي ينظمه المعهد الفرنسي في لبنان.

من الرابعة والنصف حتى السابعة مساءً، تمتدّ المسارات الأدبية من غاليري تانيت إلى سوق الطيب مروراً بـ Internazionale وKenshō وCaffeine Coffee Roaster وZenobie وBaron وFizz Café.

في كل زاوية من هذا الحي النابض، يلتقي القرّاء والكتّاب في محطات من الحوار والتوقيع والسرد الحيّ الذي يعيد للمدينة نبضها الثقافي.

في Caffeine Coffee Roaster، تكتب زينة نعّوزي عقيقي وريتا ف. حايك نصوصاً تجمع الذاكرة بالضوء.

وفي Internazionale، تستكشف هلا مغانم وروني مقطّاف فكرة الشفاء عبر الكلمات.

أما في Fizz Café، فينثر أنطوان ضاهر وجُهان فرحات شعراً عن التفاصيل اليومية، بينما تحتفي نور حيدر في Zenobie بالذاكرة اللبنانية بلغتها الأم، العربية.

وفي مطعم Baron، يجتمع كتّاب من لبنان والعالم بينهم هيملي بوم ونيكولا ماتيو ولور إبراهيم وشدلي عطاالله في حوار حول الرواية المعاصرة ورؤيتها للعالم.

أما في Kenshō، فيقدّم أعضاء مجموعة Artliban Calima – ومنهم إيلي حايك وبرونو طبّال ورندا القاضي عماد وكريستين نجار حايك وتيلدا موياد هيربيون – قراءات تعبّر عن لبنان الحميمي والعالمي في آن.

تستضيف غاليري تانيت أصوات دار Osez Dire للنشر، بمشاركة كريستل فهد ونيكول شيخاني وجويل خوري وأنطوان بولاد وفداء ح. وغيرهم، في جلسة تتمحور حول الذاكرة وإعادة البناء.

وفي ختام المسار في سوق الطيب، تلتقي أسماء لامعة مثل كوثر عظيمي وسيبيل غصوب وجورجيا مخلوف وألكسندر نجّار وديما دو كليرك لنسج حكاية مشتركة عن تاريخ لبنان وشتاته ونهضته المستمرة.

في كل محطة، توقيع، لقاء، لحظة خارج الزمن.

إنها دعوة إلى اكتشاف الأدب بطريقة مختلفة – بين زقاق وكوب قهوة وابتسامة عابرة، حيث تتحوّل بيروت نفسها إلى كتاب مفتوح على احتمالاتها.