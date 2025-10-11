المركزية - يقف حزبا القوّات والكتائب اللبنانية رأس حربة في ملفّ قانون الانتخاب، ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة اقتراع المغتربين للـ128 نائبًا، والأمر نفسه ينطبق على موضوع حصرية السلاح.

فهل حزب الكتائب راضٍ عن مسارالخطة التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل؟ وكيف كانت الأصداء التي نقلها وزير العدل عادل نصّار حول

وفي ما يخصّ قانون الانتخاب، ما الذي يحصل في الملف وهل من توجّه إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة؟



يقول عضو كتلة "الكتائب" النائب الدكتور سليم الصايغ لـ"المركزية" : "لقد اطلعنا على الخطة من الوزير عادل نصار وننطلق في تقييمنا من مبادىء عامة وواضحة:

١. لكي يكون التقييم، اي تقييم، صحيحا، عليه ان يعتمد مقاييس واضحة مرتبطة بالأهداف المرسومة ونسبة تحققها في الزمان والمكان.

٢. ⁠ان التقييم الموضوعي يفترض شفافية كبيرة من قبل الجيش اللبناني بالرغم من دقة المهمة الموكلة اليه.

٣. ⁠ان تطوير التقييم يرتكز على تقديم الصعوبات التي واجهت تنفيذ المهمة وكيفية تجاوزها او مواجهتها.

٤. ⁠ان افضل تقييم هو التقييم الذاتي الذي يسمح للجيش اللبناني بإعادة النظر في تكتيكاته ووسائله".

ويضيف: "لذلك، و على الرغم من طابع السرية، تولدت عندنا القناعة التالية:

١. اعطى الجيش خطة واضحة ودقيقة مما يسمح بقياس نسبة التقدم في التنفيذ بشكل واضح. لذلك تكوّن الانطباع في المجلس ان الجيش سيفي بوعده بالانتهاء من موضوع السلاح في جنوب الليطاني قبل رأس السنة تماما كما جاء في الخطة.

٢. يعمل الجيش بشفافية في بيئة عمليات مفتوحة على كل أنواع الرصد البشري والإلكتروني مما يؤكد المؤكد حول جدية المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة.

٣. ⁠لم يأت الجيش على ذكر اي⁠ صعوبات أعاقت او أخرت تنفيذ المهمة. فلا اعتراض على حركة اليونفيل، ولا اعتراض على الدوريات العسكرية مباشرة او عبر تحريك الأهالي.

٤. ⁠يقوم الجيش منذ تطبيق إقرار الميكانيزم بعملية تقييم ذاتية ذات طابع إداري وعملاني لكي يستطيع التأقلم مع بيئة عمليات ضبابية ذات اطار متحرك. "

وفي ما يخصّ قانون الانتخاب، وعن التوجّه إلى تأجيل الانتخابات، يجيب الصايغ: "لا يوجد اي توجه لدينا للتأجيل. انما هناك خشية ان يتم تعقيم الصوت الاغترابي عبر عدم السماح بالتصويت الاغترابي والابقاء على ١٢٨ نائبا لجميع اللبنانيين مع تصويت في لبنان فقط."