عبر قائد قوات شيخ الكرامة في سوريا، الشيخ ليث البلعوس، الجمعة، عن رفضه للهجمات الإسرائيلية التي وقعت قرب القصر الرئاسي في دمشق ليل الخميس، مشيرا إلى أن الدروز لا يحتاجون أحدا للدفاع عنهم.

وقال البلعوس لوسائل إعلام سورية إنه "بدأ تفعيل دور وزارة الداخلية في السويداء".

وأضاف: "هناك أطراف لا تريد إنجاح التوافق الذي تم في محافظة السويداء".

وبين الشيخ البلعوس أن "مشيخة العقل التي حضرت اتفاق السويداء مطالبة بتطبيق البيان والتعامل مع من يرفضه".

وتابع: "نرفض الاعتداء على سوريا ولسنا بحاجة أحد ليدافع عنا".

كانت محافظة السويداء قد أعلنت، الجمعة، بدء تفعيل جهاز الأمن العام بالمحافظة وانتشار العناصر لحفظ الأمن واستقرار المنطفة.

وكانت قوات الأمن العام قد وصلت، أمس الخميس، إلى الحدود الإدراية بين محافظتي السويداء ودرعا، عقب توصل وجهاء ومرجعيات من الطائفة الدرزية لاتفاق مع ممثلين عن الحكومة في دمشق.

وأصدر شيوخ عقل ووجهاء من طائفة الموحدين الدروز بيانا "يرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال" عن الدولة السورية، ويؤكد تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، على أن يكون عناصرهما من أبناء المحافظة.