May 4, 2025 6:57 PMClock
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القوى الأمنيّة طوّقت الإشكال في أحد مراكز الاقتراع في صربا على خلفية محاولة التقاط أحد مرافقي مرشّح صورة للأخير ومنعه من قبل أحد عناصر قوى الأمن

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