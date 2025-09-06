أكدت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، في بيان، أنها وجدت "لخدمة أبناء شعبنا وحماية أمنهم واستقرارهم"، وانها "على جهوزية تامة، ليلًا ونهارًا، للحفاظ على أمن المخيم وضمان الأمان لأهلنا الكرام".

أضافت: "إننا وإياكم سندٌ لبعضنا البعض، وما يجمعنا هو الحرص على سلامة المخيم وأهله، ولن نتهاون أو نسمح لأي عابث أو مخل بالأمن أن يعبث باستقرار المخيم، وسنتعامل بحزمٍ وبيدٍ من حديد مع كل من يحاول المساس بأمن أهلنا واستقرارهم".

وأهابت القوة الامنية المشتركة "بجماهير شعبنا العزيز في المخيم التعاون مع القوة الأمنية المشتركة وتسهيل مهامها"، مؤكدة أن "الأمن مسؤولية جماعية، واننا جميعًا شركاء في حماية مخيمنا والحفاظ على أمنه واستقراره".