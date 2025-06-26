استهدفت غارة إسرائيلية جرافة "بوبكات" بين برعشيت وشقرا أسفرت عن سقوط إصابة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الجريح الذي أصيب هذا الصباح بالغارة الإسرائيلية، كانت استهدفت جرافته بين بلدتي شقرا وبرعشيت، استشهد في المستشفى متأثرا بإصاباته البليغة.

وترك الجيش الإسرائيلي لافتة أمام منزل الشهيد الذي استهدفه بغارة نفذتها طائرة مسيّرة في بلدة حولا قبل أيام، بعدما أقدم فجر اليوم على تفخيخ المنزل وتفجيره بالكامل.

ووصِفت رسالة التهديد المكتوبة أمام المنزل المُستهدف بأنّ "هدفها نشر الرّعب بين السكان واستكمال عملية التصفيات المعنوية".

الى ذلك، أطلق موقع الرادار الإسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة باتجاه أطراف بلدة شبعا.

كما نفذ الجيش الاسرائيلي تفجيرا بمحيط جبل بلاط لجهة الأراضي المحتلة، قبالة بلدتي مروحين وراميا في القطاع الاوسط.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية على المدخل الغربي لبلدة بيت ليف درجة نارية ما أدى الى سقوط شهيد

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الجريح الذي أصيب بمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجته النارية في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل، استشهد في المستشفى متأثرا بإصاباته البليغة.

في المقابل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل عنصرين في حزب الله بغارات جوية جنوبي لبنان.

وافادت قناة "المنار" بان محلقة اسرائيلية القت ​قنبلة​ على حي الشواط في بلدة عيتا الشعب.

ولاحقا اعلن الجيش الإسرائيلي "قتلنا قائداً بقوة الرضوان وآخر بوحدة المراقبة التابعة لحزب الله ببيت ليف وبرعشيت في جنوب لبنان".

أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه فكك مبنى كان يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية في بلدة حولا جنوب لبنان