شن الطيران الاسرائيلي غارة على سيارة في العباسية، ما أدى الى سقوط الضحية محمد خضر الحسيني من بلدة جناتا.

وبعد الظهر، استهدفت مسيرة أخرى سيارة في اطراف الهبارية، وتبين لاحقا ان السيارة كانت فارغة ومركونة الى جانب الطريق ولم تؤد الغارة الى إصابات.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى ان "جيش الدفاع قضى على قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني في حزب الله".

أضاف: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة الشبريحة في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد خضر الحسيني قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله الارهابي.

وتابع: "خلال الحرب دفع الإرهابي بعمليات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة نهاريا وحيفا ومدن أخرى داخل إسرائيل".

وقال: "في الفترة الأخيرة عمل الإرهابي على محاولة اعمار قوات المدفعية لدى حزب الله بما شكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وختم أدرعي: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

إلى ذلك، سقطت صواريخ اعتراضية في أجواء الجنوب في القطاع الشرقي، قبالة الحدود مع فلسطين المحتلة، بعد أن اعترضت طائرة حربية إسرائيلية مسيرتين إيرانيتين في الأجواء الشرقية .

هذا وحلّقت مسيّرة اسرائيلية بشكل مكثف في أجواء مدينة بيروت، وصولا الى الضاحية الجنوبية، على علو منخفض.

وتوجهت قوة من الجيش اللبناني وفرق الهندسة، بمواكبة من قوة تابعة لقوات "اليونيفيل"، إلى منطقة كركزان، في شمال شرق مدينة ميس الجبل، لاستعادة الجرافة التي احتجزها الجيش الاسرائيلي صباح اليوم من المنطقة.

وبعد حين، انسحبت القوة التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل" من منطقة كركزان، في شمال شرق مدينة ميس الجبل، بعد تعثر الاتصالات مع اللجنة الخماسية. وأطلقت القوات الإسرائيلية رشقات نارية عدة في الهواء بعد انسحابها.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، دراجة نارية قرب حاجز للجيش عند مدخل بلدة برعشيت - جنوب لبنان. وذكرت معلومات أولية أنَّ الاستهداف أسفر عن سقوط قتيل.

وكانت فجّرت القوات الإسرائيلية فجرا، منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية، وأقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل في ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

كما استهدفت غارات اسرائيلية المنطقة الواقعة بين شبيل والسريرة، ومنطقة تومات نيحا، والمحمودية.

كما أشارت المعلومات الى أن الطائرات الحربية الاسرائيلية اغارت مجددا على منطقة المحمودية قرب الخردلي واطراف العيشية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله في جنوبي لبنان.