افاد الإسعاف الإسرائيلي عن اننا "قدمنا العلاج لثمانية مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون جروح أحدهم متوسطة".

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، "سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية" بعد رصد عملية إطلاق من اليمن قال الجيش إنه حاول اعتراضها عدة مرات.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

ووفق القناة، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط إسرائيل، بعد إطلاق الصاروخ.

وذكرت "فرانس برس" أنه تم استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء إطلاق الصاروخ.

https://twitter.com/i/status/1918916248798388347

https://twitter.com/i/status/1918916706451251368

وقال قائد لواء المركز يائير حتسروني من موقع سقوط الصاروخ، إن الصاروخ أحدث حفرة "بعرض وعمق عشرات الأمتار". وأكد عدم تسجيل إصابات باستثناء "أربعة أشخاص عولجوا من القلق"، مشيرا الى ان "الحدث تحت السيطرة".

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تدرس تعديل سياستها تجاه اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن تل أبيب تدرس تعديل سياستها تجاه اليمن بهدف الرد المباشر على الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل امتنعت مؤخرا عن استهداف مواقع في اليمن بناءً على طلب من الولايات المتحدة".