أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة خلال شهر آب الحالي، أوقفت دوريات من مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية، عددًا من الأشخاص داخل شقّتين مخصّصتين لممارسة لعبة “تكساس بوكر” الممنوعة، كما تم إقفال محلَّي فيديو بوكر دون ترخيص، وجرى تسطير محاضر مخالفات بحق محال أخرى في عدة مناطق”.

وأضافت: “بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وتُرِكوا لقاء سندات إقامة بعد تعهّدهم بعدم تكرار ما قاموا به، وجرى ختم الشقتَين بالشمع الأحمر بعد أن ضُبطت طاولتان وأدوات اللعب، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.