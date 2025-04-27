أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، توقيف اللواء في قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، عساف عيسى النيساني، الذراع الميداني لسهيل الحسن (النمر).

وذكرت مديرية أمن حمص وسط سوريا، في بيان، أنها ألقت القبض على النيساني "المتورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري".

وأوضحت أن النيساني تقلّد عدة مناصب عسكرية ميدانية، من قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، إلى الإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، مروراً بقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وصولاً إلى تسلّمه قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة.

وقالت إن النيساني عُرف بـ"تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير، وكان من المقرّبين للمجرم سهيل الحسن، حيث شكّل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان"، مشيرة إلى أنه سيُحال على القضاء المختص "لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن".

اعتقال قادة النظام العسكريين

وقبل أيام، أعلنت إدارة الأمن العام اعتقال المدعو "تيسير محفوض" (المعروف باسم تيسير عثمان)، المتورط بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته في أجهزة النظام المخلوع الأمنية.

وفور الإعلان عن نبأ اعتقاله، عمّت الاحتفالات حي المزة في دمشق، حيث عبّر الأهالي عن فرحتهم العارمة، واصفين الحدث بـ"الانتصار الذي طال انتظاره"، إذ يُعدّ محفوض من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق عشرات الشبان والنساء من أبناء الحي والأحياء المجاورة خلال الأعوام الماضية.

كذلك ألقت قوات الأمن مؤخراً، القبض على عميد من فلول النظام المخلوع في مدينة اللاذقية، متورط في ارتكاب جرائم حرب.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكّنت من إلقاء القبض على الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، العميد سالم داغستاني.

ملاحقة الفلول

وفي جنوب سوريا، نقل "تجمع أحرار حوران" عن مصدر أمني، قوله إن قوات الأمن العام أوقفت كلّاً من محمد عصام الكراد، المعروف بـ"محمد الشقالي"، وأحمد المكحل المسالمة، المطلوبين بتهم تجارة مخدرات وارتكاب جرائم قتل سابقاً خلال عملهما لصالح فرع الأمن العسكري التابع للنظام المخلوع.

وأوضح المصدر ذاته أن الشخصين الموقوفين كانا يعملان في السنوات الماضية مع المساعد في الأمن العسكري سامر عمران، "أحد المجرمين المسؤولين عن ملف الاغتيالات في محافظة درعا".

