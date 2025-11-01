المركزية- وقت اعلنت هيئة البث الاسرائيلية أنّ "القاهرة تتحرّك دبلوماسياً في لحظة توتر متصاعدة على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية، بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، موضحة ان خطة القاهرة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان، مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني"، أطلّ المبعوث الأميركي توم برّاك، معلناً بالفم الملآن أنّ "لبنان دولة فاشلة، ولم يعد امامه وقت بل عليه حصر السلاح سريعاً".

موقف برّاك المتقدم، اعقب معلومات تحدثت عن وصول وفد عسكري اميركي الى لبنان لتقييم التقدم الذي احرزه الجيش والاطلاع على الاحتياجات اضافة الى جولة يقوم بها وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي في المنطقة ستشمل بيروت، وسيركز هيركي على التعاون مع عدد من الشركاء الرئيسين لتنفيذ حملة "الضغط الاقصى"التي اطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد ايران، وتاليا تنفيذ العقوبات والتدابير الصادرة عن الامم المتحدة. ويعقب موقف برّاك ايضا وايضاً، ما تردد عن موافقة لبنان الرسمي على توسيع لجنة الميكانيزم وتطعيمها بمدنيين، ولئن بقيت المعلومات في اطار غير المؤكد.

على اي حال، ومع دخول القاهرة على خط الوساطة، لا بدّ ان تتظهر مع عودة رئيس الحكومة نواف سلام منها بعدما قصدها اليوم طبيعة المبادرة المصرية وما اذا كانت قادرة على خرق حال التأزم المُسَيطر على الوضع اللبناني تزامنا مع ارتفاع وتيرة الضغوط الى حدها الاقصى في الايام الاخيرة.

دولة فاشلة: في كلمة القاها أمام منتدى حوار المنامة اعلن برّاك، إلى أنّ "لبنان دولة فاشلة، والجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية".وأضاف: "إسرائيل مستعدّة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود، وعلى اللبنانيين اللحاق بركب المفاوضات والحرص على حدودهم". وتابع: "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل". كما لفت إلى أنّ "القيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدّم أسرع بشأن حصر سلاح حزب الله، ولن تكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح الحزب. فإسرائيل تقصف جنوب لبنان يوميًّا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجوداً"، مشيراً إلى أنّ "آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل". وشدّد على أنّه "لم يعد هناك وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعاً".

لقاء واستهداف: ميدانياً، وفيما افيد أن لقاء موسعاً سيعقد في دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح يوم الثلثاء المقبل لوضع برنامج خطط لإعمار الجنوب، نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد الظهر ، غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة في بلدة كفرصير في قضاء النبطية. وأطلقت أخرى بعض الرشقات النارية في اتجاه عدد من الشبان عند حي الرندا في بلدة عيتا الشعب، دون وقوع اصابات.كما ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة، فيما حلق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي والهرمل.

أدرعي: وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "جيش الدفاع هاجم أمس في منطقة النبطية وقضى على عنصر في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بالترويج لمخططات إرهابية عديدة نحو دولة إسرائيل إلى جانب قيامه بأعمال لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله".وأضاف: "أنشطة الإرهابي شكلت تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

سلام في القاهرة: الوضع اللبناني سيحضر بكل تفاصيله في القاهرة التي وصلها الرئيس سلام، يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء كلود الحجل، وكان في استقباله في مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أن ينضم كل من وزراء المالية والخارجية والأشغال العامة والنقل إلى الوفد مساء.ويشارك الرئيس سلام مساء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، كما سيرأس الوفد اللبناني في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة التي تُعقد يوم الأحد، والتي من المقرر أن يتم خلالها توقيع أكثر من خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم منبثقة عن عمل اللجنة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

الأسواق الخليجية: وكان سلام جال مساء أمس في معرض الصناعات اللبنانية، يرافقه وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني.وتفقّد أجنحة المعرض واطّلع على مجموعة واسعة من المنتجات اللبنانية، معربًا عن إعجابه بالمستوى الرفيع الذي بلغته الصناعة الوطنية، سواء من حيث الجودة والمواصفات أو من حيث اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج. وفي دردشة مع الصحافيين، أكّد سلام أن "أهمية معرض الصناعات اللبنانية مضاعفة اليوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، مشيرًا إلى أن "المعرض يوجّه رسالة واضحة بأن الصناعة اللبنانية ما زالت بخير رغم التحديات"، آملا في أن تحقق مزيدًا من الازدهار مع إعادة فتح الأسواق التقليدية أمامها.وأضاف: "لا شك أننا نواجه العديد من الصعوبات، لكننا نسعى جاهدين لفتح الأسواق أمام الصناعات اللبنانية، ولا سيما الأسواق الخليجية"، كاشفًا أن لبنان بات قريبًا من تحقيق هذا الهدف، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

تنسيق سوري -لبناني: من جهة ثانية، أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى أنّ "القضاء على تهريب المخدرات أولوية لبنانية"، لافتاً إلى أنّ "تغيير النظام السوري ساهم في وضع حد لصناعة المخدرات في سوريا ولبنان". وكشف الحجار عن "تنسيق أمني بين سوريا ولبنان لمكافحة المخدرات". كما لفت إلى "اجتماعات تنسيقية بين سوريا ولبنان برعاية السعودية"، مؤكّداً "أنّنا نعمل على تهيئة المناخ الآمن لعودة السياح".

وأضاف: هناك جدية من الدولة لبسط نفوذها على كامل مساحة لبنان". وعن ملفّ الانتخابات النيابية، قال الحجار: "نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها".

حزب الله والتفاوض: على خط اخر، اعتبر وزير العدل عادل نصار أن "الحرب ليست الهدف بحد ذاته، فلا يمكن لأي مسؤول طرح على شعبه أن يعيش في بلد مشروعه الدائم الحرب"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تكون مع العدوّ وليس مع الصديق، أما بالنسبة للشروط والأساليب فتحدد دون إعلام الجمهور والكشف عن عناصر القوة والضعف، فلا يمكننا إعطاء العدوّ معلومات عن مقاربتنا لموضوع التفاوض".وفي حديث ضمن برنامج "بالأول" عبر صوت لبنان وشاشة VDL24، لفت إلى أن "لا مصلحة للبنان في أن يستمرّ في حالة حرب مستدامة، فلا دولة في العالم استمرّت في حرب مستدامة، إنما تنتهي الحرب حين تنجح أو تفشل في تحقيق الأهداف". وفيما يتعلّق بطريقة حصول المفاوضات، قال: "إن كان المفاوض لا يملك القدرة والصلاحية في الإلتزام يكون الموقع التفاوضي ضعيفا، بالتالي، من أجل أن تكون الدولة اللبنانية قوية في التفاوض، من الضروري جدّا أن تكون كاملة الأوصاف، بمعنى أنها قادرة على الإلتزام وأخذ وتلقي التعهدات من الطرف الآخر، وبالتالي، موضوع وجود سلاح غير شرعي يضعّف الموقع التفاوضي للدولة اللبنانية".وأضاف: "السلاح لا يسمح لنا تقوية موقعنا التفاوضي لأنّه ليس في يد المتفاوض بل هو يضعف موقف الدولة اللبنانية بالتفاوض ومن أجل تقوية موقع الدولة في التفاوض وأخذ إلتزامات دولية ومواجهة اسرائيل لوقف الأعمال الحربية من واجب الجميع وأولهم حزب الله الإلتزام بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط".وأشار نصار إلى أن "خلافًا لما يعتقده البعض فإن الجيش اللبناني يقوم بعملية حصر السلاح وهي مستمرّة والجيش يبذل جهودًا كبيرة من أجل الإسراع في موضوع حصرية السلاح والكلام المسموع في السياسة مختلف عن الواقع على الأرض، وكنا نتمنّى على حزب الله التعاون وتسهيل هذه العملية، وأن يصرّح بأنه مع بناء الدولة، ويريد تقوية موقعها التفاوضي من خلال إعلانه بأن هذا السلاح أصبح دوره محصورًا بيد الدولة اللبنانية".

وسيط نزيه: في الموازاة، كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": قال الشيخ نعيم قاسم إن "أميركا ليست وسيطًا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان". شيخ نعيم، إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين.

من جهة أخرى، رأى جعجع، أن "المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية"، وقال في بيان: "كثر الحديث في اليومين الأخيرين عن اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة يقضي بانضمام لبنانيين مدنيين إلى لجنة "الميكانيزم".وتابع: "فخامة الرئيس، دولة الرئيس: المسألة ليست في ما إذا كان لبنان سيتمثّل بعسكريين أو مدنيين في إطار "الميكانيزم" او خارجه، بل في القرار الجوهري الذي يجب على الدولة اتخاذه، وهو حلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية على كامل التراب اللبناني. فإذا اتخذتما هذا القرار، نكون قد سلكنا طريق الحل بممثلين عسكريين ام مدنيين ام بغيرهم". وختم جعجع: "أما إذا لم يُتخّذ هذا القرار فعليا وعمليا، فكل ما عدا ذلك يبقى مضيعة للوقت، هذا الوقت الثمين جدا بالنسبة للبنان واللبنانيين من أجل قيام دولة فعلية، وتحقيق استقرار نهائي، وإخراج إسرائيل من لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا. إنه الوقت الثمين المطلوب لإعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وعودة الازدهار والبحبوحة إلى اللبنانيين".

