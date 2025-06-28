استمع النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، على مدى ساعتين، إلى إفادة وزير الصناعة السابق، النائب جورج بوشكيان، وذلك بصفته شاهداً في ملف يتعلّق بأخبار مقدّمة ضدّه وضد عدد من الموظفين والمستشارين في وزارة الصناعة، بشبهة التورط في قضايا رشى مالية وابتزاز.

ويشتبه في أن المعنيين في الوزارة قاموا بابتزاز أصحاب معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل أو تسهيل معاملاتهم الإدارية.

وبحسب مصادر قضائية، يأتي الاستماع إلى بوشكيان في إطار تحقيق أولي موسّع يجريه القضاء، وسط تشديد على مبدأ الشفافية وعدم التهاون في حال ثبوت وجود تجاوزات أو مخالفات.