المركزية - اعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي انها " تتابع بأسف شديد ما تم تداوله عبر فضائية "الحدث" من معلومات عارية عن الصحة، تتعلق بادعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم."

وأكدت في بيان، بأن مخيم البداوي ليس فيه صواريخ أو أي أسلحة ثقيلة.وأضافت: "إننا في الفصائل الفلسطينية كافة، ننفي بشكل قاطع هذا الخبر، ونؤكد أن لا أساس له من الصحة، ونشدد على أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمستمرة بين المخيمات الفلسطينية والجهات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني".

وتابعت: "إننا في الوقت ذاته، ندعو كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية الوطنية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المساهمة في نشرها قبل التأكد من مصادرها الحقيقية والموثوقة.

كما نؤكد على التزامنا الدائم بالحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار، وحرصنا على العلاقة الأخوية مع الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها".

من جهتها، عادت "الحدث" وأكدت ان "حماس" لم تتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني برفض تسليمها 4 مطلوبين.

وذلك بعد ان كانت قد ذكرت صباحًا أن الجيش اللبناني صادر حوالي 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي تابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة.

ولفتت مصادر للحدث الى أن قوى فلسطينية عسكرية أخلت 3 مواقع من محيط مخيم البداوي. كما أكدت مصادر فلسطينية عدم وجود قرار لدى حماس بتنفيذ أي هجوم من لبنان حاليا، لافتة الى أن الجيش اللبناني أوقف 2 من حماس متورطين بإطلاق الصواريخ ومن فصائل أخرى.

وكانت المعلومات أشارت من جهة أخرى، الى أن الجيش اللبناني دخل مواقع عسكرية تابعة لحزب الله خارج جنوب لبنان.