اعلن الفاتيكان في بيان الحداد تسعة أيام على البابا فرنسيس، وذلك اعتبارا من السبت، يوم جنازة البابا الراحل.

وخلال فترة الحداد، ستقام مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد في الرابع من ايار، وفق ما نقلت وكالة"فرانس برس".

كما اعلن الفاتيكان أن أكثر من 19400 شخص ألقوا نظرة الوداع الأربعاء على جثمان البابا فرنسيس الذي نقل منذ الصباح الى كاتدرائية القديس بطرس في روما.

ويستمر تدفق المؤمنين الى الكاتدرائية المهيبة، وينظر الفاتيكان في تمديد السماح بدخولها حتى ما بعد منتصف الليل (22,00 ت غ) إن اقتضى الأمر، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس " عن الدائرة الاعلامية في الكرسي الرسولي.