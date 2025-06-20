أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور الجمهوري جيم ريش ، والعضوة البارزة في اللجنة السناتورة جين شاهين بياناً مشتركاً عقب اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا ولبنان، دعا فيه إلى إصلاحات جريئة وقطع الصلة بإرث الفساد والنفوذ الأجنبي.

وجاء في البيان: "مع اختتام بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا ولبنان لمناقشة الإصلاحات المالية والحوكمة، نُشيد بالجهود المبذولة للابتعاد عن تمويل الإرهاب الفاسد في الماضي، واعتماد سياسات من شأنها أن تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً لشعبي سوريا ولبنان."

وفيما يخص سوريا، وصف البيان انخراط السلطات مع صندوق النقد الدولي بأنه "خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح" مع الإقرار بالتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية. وأشاد السناتوران بالسلطات السورية لبدئها الحوار مع الصندوق، وحثّاها على استغلال الزخم الناتج عن تخفيف العقوبات للتركيز على تلبية احتياجات الشعب السوري.

أما فيما يتعلق بلبنان، فقد شدد البيان على أهمية الإسراع في إقرار الإصلاحات المالية الأساسية، ولا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف المعروض حالياً على البرلمان. ودعا السناتوران الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التحرك السريع والحاسم.

وأضاف البيان: "فيما تمضي الحكومة اللبنانية قدماً في استراتيجيتها لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، من الضروري أن تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الموثوقة من أجل استعادة شرعية وشفافية هذا القطاع."

كما حذر عضوا مجلس الشيوخ من الدور الذي لعبته إيران تاريخياً في زعزعة استقرار كل من سوريا ولبنان وقالا "لقد استغلت إيران كلاً من سوريا ولبنان طويلاً لتمويل أجندتها التخريبية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى إفلاس المجتمعين وتعريضهما للخطر."

واختتما بيانهما بدعوة قادة دمشق وبيروت إلى الوفاء بالتزاماتهم الأخيرة لاستعادة سلطة الدولة وإنهاء تدخل إيران. وختما بالقول "الفرصة الآن متاحة، وعلينا تحويلها إلى أفعال."