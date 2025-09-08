المركزية- صدر العدد الرابع والاربعون بعد المئة، أيلول 2025، من مجلة الامن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه:

اللواء حسن شقير في عيد الامن العام الثمانين:

1) رئيس الجمهورية يحاول سحب الذرائع الاسرائيلية لحماية لبنان.

2) سيشهد الامن العام في السنة المقبلة خطوات تطويرية على المستوى الخدماتي.

 الوزير طارق متري: لم نطلب ضمانات إسرائيلية بل تنفيذ التزامات تفاهم 27 ت2.

 وزير الداخلية في عيد الامن العام: الامن العام مدرسة في العمل المؤسساتي.

 الحراك الخارجي لرئيس الحكومة: صفحات جديدة وإبقاء لبنان على خارطة الاهتمامات.

 وزير التنمية: الإصلاح الإداري بوابة الى انقاذ الاقتصاد.

 وزير الاشغال: أطلقنا مشروع "لبنان عالسكة".

 هل يصل ملف الاتصالات الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟

 تطور قانون الانتخاب منذ الاستقلال حتى اليوم؟

 "يازا" تطلق إنذارا لوقف حوادث الموت.

 مفوضية اللاجئين: مساعدات مالية لعودة النازحين.

 تقارير إقليمية ودولية حول العلاقات اللبنانية - الإيرانية، مستقبل العلاقات الروسية - العربية، سياسة التشريد والتجويع في غزة، والقمة الأميركية الروسية في الاسكا ونتائجها.

 المديرية العامة للامن العام: ثمانون عاما من التضحية والخدمة والتطوير.

 مدير عام التربية: التعليم نحو مستقبل افضل للأجيال.

 تحقيق حول القطاع الاستشفائي، وعن دور المكتبة الوطنية في حفظ "ذاكرة الوطن".

 الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، والتسلية.

يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:

www.general-security.gov.lb