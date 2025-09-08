Sep 8, 2025 11:44 AMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

العدد الرابع والاربعون بعد المئة من مجلة الامن العام

 

المركزية- صدر العدد الرابع والاربعون بعد المئة، أيلول 2025، من مجلة الامن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه:
  اللواء حسن شقير في عيد الامن العام الثمانين:
1)    رئيس الجمهورية يحاول سحب الذرائع الاسرائيلية لحماية لبنان.
2)    سيشهد الامن العام في السنة المقبلة خطوات تطويرية على المستوى الخدماتي.
    الوزير طارق متري: لم نطلب ضمانات إسرائيلية بل تنفيذ التزامات تفاهم 27 ت2.
    وزير الداخلية في عيد الامن العام: الامن العام مدرسة في العمل المؤسساتي.
    الحراك الخارجي لرئيس الحكومة: صفحات جديدة وإبقاء لبنان على خارطة الاهتمامات.
    وزير التنمية: الإصلاح الإداري بوابة الى انقاذ الاقتصاد.
    وزير الاشغال: أطلقنا مشروع "لبنان عالسكة".
    هل يصل ملف الاتصالات الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ 
    تطور قانون الانتخاب منذ الاستقلال حتى اليوم؟
    "يازا" تطلق إنذارا لوقف حوادث الموت.
    مفوضية اللاجئين: مساعدات مالية لعودة النازحين.
    تقارير إقليمية ودولية حول العلاقات اللبنانية - الإيرانية، مستقبل العلاقات الروسية - العربية، سياسة التشريد والتجويع في غزة، والقمة الأميركية الروسية في الاسكا ونتائجها.
    المديرية العامة للامن العام: ثمانون عاما من التضحية والخدمة والتطوير.
    مدير عام التربية: التعليم نحو مستقبل افضل للأجيال.
    تحقيق حول القطاع الاستشفائي، وعن دور المكتبة الوطنية في حفظ "ذاكرة الوطن".
    الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، والتسلية.
    يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
www.general-security.gov.lb

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o