المركزية- صدر العدد الرابع والاربعون بعد المئة، أيلول 2025، من مجلة الامن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه:
اللواء حسن شقير في عيد الامن العام الثمانين:
1) رئيس الجمهورية يحاول سحب الذرائع الاسرائيلية لحماية لبنان.
2) سيشهد الامن العام في السنة المقبلة خطوات تطويرية على المستوى الخدماتي.
الوزير طارق متري: لم نطلب ضمانات إسرائيلية بل تنفيذ التزامات تفاهم 27 ت2.
وزير الداخلية في عيد الامن العام: الامن العام مدرسة في العمل المؤسساتي.
الحراك الخارجي لرئيس الحكومة: صفحات جديدة وإبقاء لبنان على خارطة الاهتمامات.
وزير التنمية: الإصلاح الإداري بوابة الى انقاذ الاقتصاد.
وزير الاشغال: أطلقنا مشروع "لبنان عالسكة".
هل يصل ملف الاتصالات الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟
تطور قانون الانتخاب منذ الاستقلال حتى اليوم؟
"يازا" تطلق إنذارا لوقف حوادث الموت.
مفوضية اللاجئين: مساعدات مالية لعودة النازحين.
تقارير إقليمية ودولية حول العلاقات اللبنانية - الإيرانية، مستقبل العلاقات الروسية - العربية، سياسة التشريد والتجويع في غزة، والقمة الأميركية الروسية في الاسكا ونتائجها.
المديرية العامة للامن العام: ثمانون عاما من التضحية والخدمة والتطوير.
مدير عام التربية: التعليم نحو مستقبل افضل للأجيال.
تحقيق حول القطاع الاستشفائي، وعن دور المكتبة الوطنية في حفظ "ذاكرة الوطن".
الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، والتسلية.
يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
www.general-security.gov.lb