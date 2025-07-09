في واقعة صادمة هزّت الوسط الفني في باكستان، عثرت الشرطة على جثمان نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء همايرا أصغر داخل شقتها في كراتشي، بعد أن ظلت جثتها من دون أن يكتشفها أحد لمدة قاربت 20 يوماً.

وجاء التحرك الأمني عقب صدور أمر قضائي بإخلاء، الشقة بسبب تراكم الإيجار الذي لم يُسدد لأكثر من عام كامل، وفق ما أكدته تقارير محلية.

وكشفت الشرطة أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدم، حيث أشارت التقارير إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الوفاة وقعت منذ أيام عدة قبل أن يتم كسر باب الشقة والدخول إليها.

وأوضحت تقارير الطب الشرعي أن حالة الجثمان تشير إلى مرور فترة طويلة على الوفاة تُقدّر بنحو عشرين يوماً، بينما لم تكتشف التحقيقات أي علامات تدل على تعرض الشقة لأي اقتحام عنيف.

ولم يتم العثور على أي آثار تدل على جريمة قتل، ما جعل السلطات تستبعد القتل كسبب للوفاة، وحتى الآن، لم يُعلن رسمياً عن السبب الدقيق للوفاة بانتظار استكمال الفحوصات اللازمة، فيما لم تكشف الشرطة عن أية تفاصيل إضافية حول ظروف العثور أو الملابسات المحيطة بالحادثة.

واشتهرت همايرا أصغر، البالغة من العمر 32 عاماً، من خلال مشاركتها في النسخة الباكستانية من برنامج "بيغ براذر" الذي يحمل اسم "تماشا غار"، كما عُرفت من خلال ظهورها في فيلم "جلاييبي".

وعاشت الممثلة الراحلة وحيدة في شقتها الواقعة في إحدى مناطق كراتشي لأكثر من 7 سنوات، وكانت تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة عبر منصات التواصل.

ويأتي خبر وفاة همايرا أصغر بعد أيام من إعلان وفاة الممثل الأميركي مايكل مادسن عن عمر ناهز 67 عاماً، حيث عُثر عليه متوفياً في منزله بمدينة ماليبو الأميركية.



