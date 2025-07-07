عثرت الشرطة الفرنسية منذ ساعات قليلة على جثة النائب الفرنسي الديغولي أوليفيه مارليكس منتحرا في منزله الصيفي. الامر الذي شكل صدمة كبيرة لكل الطبقة السياسية الفرنسية وللحزب الديغولي بشكل خاص.

اوليفيه مارليكس هو نائب شاب، عمره 53 سنة، مولود في مدينة بولونيا بيانكوور المتاخمة مباشرة لباريس حيث تتواجد تتواجد مصانع شركة رينو التاريخية وملاعب رولان غاروس لكرة المضرب وملاعب بارك دو برانس حيث تتم مباريات كرة القدم مع فريق باريس-سان جرمان.

كارليكس كان رئيسا للكتلة النيابية للحزب الديغولي في مجلس النواب الفرنسي، وعرف بمواقفه الوسطية وغير الصدامية في جميع المواضيع السياسية الفرنسية.

درس العلوم السياسية في كلية العلوم السياسية في باريس، وكان على علاقة ممتازة مع العديد من السياسيين اللبنانيين وداعما لأمور الشؤون اللبنانية في فرنسا.