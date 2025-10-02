المركزية- استهدف الطيران المسير الاسرائيلي سيارة على طريق الجرمق - الخردلي، أدت الى مقتل احمد سعد ومصطفى رزق (من بلدة كفررمان) وهما كانا في مهمة كشف على أضرار الحرب الاسرائيلية في البلدات من قبل شركة "معمار".

وأفاد مركز الطوارئ في وزارة الصحة العامة بسقوط جريح أيضًا.

وعملت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر وكشافة "الرسالة" الاسلامية على نقل الجثتين والجريح الى المستشفيات.

أعقب الغارة تحليق كثيف للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق بلدات ارنون -كفرتبنيت -النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق.

الى ذلك، ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا. كما ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية. كما ألقت مسيرة قنابل صوتية في مارون الرأس على جرافتين في أطرافها الجنوبية وفي محيط حديقة مارون الراس.