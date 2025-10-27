9:09 AMClock
متفرقات
الطقس مستقر

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع استقرار بدرجات الحرارة ولا منخفضات في الافق…

تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا
-الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح  جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 

