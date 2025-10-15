يؤثر استقرار جوي تام على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: مشمس اجمالًا
- الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلًا وبين ٨ و٢٤ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: مستقر مشمس يتحول إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ٨ و٢٤ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س
الجمعة: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٠ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س