نشرت الجمعية "الطبية اللبنانية الأوروبية" على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأختصاصية التغذية كريستال شديد، قدمت خلاله مجموعة من الإرشادات والنصائح لتعزيز جهاز المناعة، مع قدوم فصل الشتاء واختلاط حالات الإنفلونزا بالرشح، يبقى السؤال الأبرز حول كيفية تقوية جهاز المناعة للتخفيف من احتمالية الإصابة بالأمراض.

وفي هذا الإطار، أشارت شديد في بيان، إلى أن "هناك ثلاثة مغذيات أساسية تلعب دورا مهما في دعم المناعة، وقد يعاني الإنسان من نقص فيها، وهي: الفيتامين C والفيتامين D وعنصر الزنك (Zinc)".

وأضافت أنه "يمكن الحصول على هذه العناصر من خلال تناول اللحوم، والخضار، والفواكه المتنوعة، إضافة إلى التعرض لأشعة الشمس باعتدال لتعزيز امتصاص الفيتامين D".

وختمت شديد مشددة على "أهمية اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على نمط حياة صحي يشمل النوم الجيد، وممارسة الرياضة، وتجنّب التوتر، من أجل تقوية المناعة خلال موسم الشتاء".