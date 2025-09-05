المركزية- أعطت وزارة الطاقة والمياه الإذن بتفريغ الباخرة hawk III المحملة بالفيول أويل B لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، "بعدما تبين أن الفحوصات الثلاث على عينات من الفيول الذي تحمله الباخرة أتت مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان" بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، مشيرة إلى أن الفحوصات أجريت في مختبرات متخصصة خارج لبنان، هي:

* Bureau Veritas في دبي.

*Letrina في اليونان.

*Amspec في إيطاليا.

وتأتي هذه الخطوة، "بالتزامن مع الحاجة الملحّة لمؤسسة كهرباء لبنان لحمولة الباخرة التي كانت مبرمجة في وقت سابق وذلك قبل 8 أيلول الحالي لتجنّب غرق لبنان في العتمة Blackout.

علماً ان الوزارة قدمت إخباراً بشأن الباخرة المذكورة بتاريخ 25/8/2025 أمام النيابة العامة التمييزية التي ما زالت تتابع تحقيقاتها في الموضوع حتى الآن. وبناء على إشارتها أجري الفحص الثالث في مختبر Amspec في إيطاليا وأتت نتائجه إيجابية كما الفحصين السابقين.

كما نؤكد أن قرار التفريغ يأتي بغية الحفاظ على حقوق الدولة بعدما كانت الشركة الموردة إستلمت كميات النفط الخام من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بناء على عقد التبادل الموقّع بين الأخيرة ووزارة الطاقة اللبنانية. مع الإشارة الى أن وزارة الطاقة محتفظة بجميع الضمانات لديها performance bond في حال تم الإدعاء على الشركة المورّدة بعد انتهاء التحقيقات بأي جرم جزائي يثبت إخلال الشركة بموجباتها التعاقدية".

وختمت: إن وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أحرص على المال العام من أي كان ويعتمد إجراءات شفافة لم تعتد عليها الوزارة من قبل".