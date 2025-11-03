أعلنت الصين، السبت، إعفاء بعض رقائق شركة “نكسبيريا” من حظر التصدير الذي كانت قد فرضته في وقت سابق على خلفية خلاف مع مسؤولين هولنديين، ما أثار قلق شركات أوروبية تعتمد على هذه المكونات في صناعاتها.

وكان التوتر قد تصاعد بين الجانبين بعد أن استخدمت هولندا قانونًا يعود إلى حقبة الحرب الباردة في أواخر أيلول للسيطرة فعليًا على شركة “نكسبيريا”، التي تمتلكها مجموعة “وينغتيك” الصينية، في خطوة قالت بكين إنّها جاءت نتيجة “تدخل أميركي” في الإجراءات القانونية الهولندية التي أدت إلى إزاحة الرئيس التنفيذي الصيني للشركة.

وردّت الصين حينها بفرض حظر على إعادة تصدير رقائق “نكسبيريا” إلى أوروبا، متهمة الحكومة الهولندية بـ”التدخل غير المناسب في الشؤون الداخلية للشركات”، ومحمّلتها مسؤولية “الفوضى الحالية في سلسلة التوريد العالمية”.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان أنّها “ستدرس الوضع الفعلي للشركات وتمنح إعفاءات للصادرات التي تفي بالمعايير”، من دون أن تحدد طبيعة هذه المعايير أو الشركات المشمولة بالقرار.