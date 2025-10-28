دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تجنب العودة إلى “شريعة الغاب” في التجارة الدولية، منددا بـ”الأحادية”، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع بالغ الأهمية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

ويشكّل الموقف الذي أدلى به تشاينغ خلال قمة إقليمية في كوالالمبور إشارة واضحة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على دول عدة من بينها الصين، والتي تُعطل سلاسل التوريد العالمية.

ويلتقي الرئيسان ترامب وجين بينغ الخميس في كوريا الجنوبية لمحاولة التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب التجارية بين البلدين.