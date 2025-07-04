ظهرت تيفاني تحتضن طفلها إلى جانب مايكل، في لحظات جمعت بين الحنان والرُقي.

شاركت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصور الأولى لطفلها "ألكسندر ترامب بولس"، من زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس، عبر حسابها على "إنستغرام"، في أول جلسة تصوير عائلية رسمية بعد الولادة.

وجاءت الصور بطابع عائلي دافئ ومؤثر، حيث ظهرت تيفاني تحتضن طفلها إلى جانب مايكل، في لحظات جمعت بين الحنان والرُقي. وأرفقت تيفاني الصور بتعليق عبّرت فيه عن مشاعرها قائلة: "حبّ حياتنا، ألكسندر ترامب بولس (ATB)".

ويُعدّ هذا الظهور العلني الأول للطفل بعد أسابيع من إعلان تيفاني عن ولادته في منشور سابق في تاريخ 15 أيار، حين نشرت صورة لقدم الطفل وكتبت: "أهلاً بك طفلنا الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبّك بلا حدود. شكراً لوجودك في حياتنا."

كما عبّر مايكل بولس بدوره عن سعادته حينها، واصفاً المولود الجديد بـ"النعمة".

https://www.instagram.com/p/DLp9BzVO_jg/?img_index=2