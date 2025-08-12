صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي" البيان الآتي:

"طالعتنا صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر بتاريخ 11/8/2025 بحملة تضليلية مبرمجة إذ تضمنت صفحاتها خبرين يعتمدان على ثلاثية "تحريف وتضخيم وفبركة المعلومات": الأول بعنوان "القوات تشنّ حملة "تطهير" في وزارة الطاقة" والثاني "جو الصدّي يفضّل الكويت على العراق".

لذا حرصاً منا على عدم تضليل اللبنانيين نؤكد الآتي:

*لم يتعامل الوزير الصدي يوماً ولن يتعامل بأي خلفيات سياسية في وزارة الطاقة والمياه، لكن لن يسمح خلال تسلّمه الوزارة بأي ظواهر زبائنية أو إستغلال نفوذ أو شبهات فساد أو تمييز بين المواطنين إنطلاقاً من إنتماءاتهم.

* التطهير في الإدارة بعيداً عن أي كيدية وحرصاً على المناقبية والنزاهة والشفافية أكثر من ملح في الورشة الإصلاحية التي يحتاجها لبنان لإستنهاض الدولة بعد سنوات طوال من ضرب العمل المؤسساتي وإنتهاك القوانين.

* قرار الوضع بالتصرف الذي وافق عليه مجلس الوزراء بحق المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران المنتهية ولايته والمكلف منذ 4 سنوات بتسيير المرفق العام، لم يرتكز فقط على سوء توزيع المياه كما تدعي الصحيفة. بل، الى جانب ما ارتسم حول بعض الملفات، يعمد جبران الذي اعرب مراراً عن رغبته بالترشح للإنتخابات النيابية للعام 2026 الى تسخير المؤسسة خدمة لمعركته الانتخابية خلافاً لتوجيهات الصدي بضرورة تحييد الوزارة عن زواريب السياسة وخدمة المواطنين إنطلاقاً من حقوقهم المنصوص عنها في القوانين لا إنتماءاتهم.

* من تم تكليفه بتسيير المرفق العام هو موظف فئة ثانية والأعلى رتبة لذا أوكل إليه الموقع بالإنابة وفق ما ينص القانون. بالتزامن، بدأنا الخطوات الإدارية تمهيداً لفتح باب تقديم طلبات تعيين رئيس مجلس إدارة/مدير عام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ولمؤسسة مياه البقاع وفق الآلية التي أقرها مجلس الوزراء. وقد وجه الوزير الصدي كتباً في هذا الصدد الى كل من وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية بتاريخ 7/8/2025.

* منذ اللحظة الأولى لإستلامه مهامه، اكد الصّدي انه لن يتدخل بجداول توزيع الطاقة او المياه، بل أعطى توجيهاته الى المعنيين بضرورة تأمين المساواة والعدالة في التوزيع بين المواطنين بعيداً عن أي خلفيات أو حسابات.

* صحيفة "الاخبار" تعمدت تحريف مضمون البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بشأن العطل الطارئ جراء الوضع المناخي. فما تضمنه المقال عن أن المناطق الواقعة ضمن النفوذ السياسي لـ"القوات" تحظى بالأولوية في الضخ والصيانة وعن تعميم نموذج "المياه بالهوية" وعن ان "الكهرباء لمنطقة "القوات اللبنانية" والعتمة لسواها" هو محض كذب وإفتراء وفي الأساس غير قابل للتطبيق عملياً.

* الصّدي طالب بفتح تحقيق للتأكد من عدم وجود تقاعس إداري في مؤسسة كهرباء لبنان أو عمل تخريبي. مع الإشارة الى ان الحد من تداعيات هكذا أعطال كان ليكون أسهل لو تمّ بناء معامل حديثة على الغاز كافية لتأمين حجم الطلب على الطاقة طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.

* تحاول صحيفة "الاخبار" خلق مشكلة مع العراق الشقيق وتدعي زوراً أن ثمة خلفية سياسية بامتياز في التعاطي مع ملف النفط العراقي. فيما من اولى سفرات الصّدي عقب تسلم مهامه الوزارية كان زيارة بغداد برفقة وزير المال ياسين جابر لشكره على وقوفه الى جانب لبنان. فأين الخلفية السياسية؟

* لا حاجة للرد مجدداً على ما أوردته الصحيفة عن العرض الكويتي لأننا أصدرنا بياناً في وقت سابق كاف وواف للرد على "الاخبار".

* لا يفضل الصدي أي دولة على أخرى كما تدعي "الاخبار" بل هو يسعى للإستفادة من أي عروض عبر محاولة الحصول على افضل خدمة بأقل كلفة. في هذا الصدد، وإذا يكرّر الصدي انه طلب من مؤسسة كهرباء لبنان تسديد ثمن أي شحنة من جباية لا عبر تكبيد الخزينة اللبنانية ديوناً إضافية. وفي هذا الإطار، تم إطلاق مناقصة جديدة بشأن النفط العراقي الخام بتاريخ 11/8/2025 ستسدد كلفتها المؤسسة من مداخيل جبايتها ونشرت على منصة الشراء العام ما يدحض إدعاءات "الاخبار" التي تحول خلق خلاف مع العراق.

في الختام، تشريع صحيفة "الاخبار" صفحاتها لحملات مبرمجة ضد الوزير الصدي لن يثنيه عن القيام بمهامه لما فيه مصلحة اللبنانيين وهو سيستمر بنهجه القائم على "الإكثار من العمل والتقليل من الكلام" والذي إعتاد عليه المواطنون".