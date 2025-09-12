استهدفت مسيرة اسرائيلية مساء اليوم منطقة الضهور في بلدة عيترون.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد".

ولاحقا، افيد بتحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار، حيث شوهد اكثر من 4 مسيرات تجوب في سماء منطقة سهل عكار وأعالي البيرة وعكار العتيقة والقبيات وفي منطقة وادي خالد الحدودية.

وسمع اطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الاجواء السورية الحدودية مع لبنان.

وكان قد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "الغارة الإسرائيلية بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة عيتا الجبل أدت إلى إصابة شخصين بجروح".

الى ذلك، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة الضهيرة، كما استهدفت قنبلة أخرى غرفة في بلدة الناقورة، ولم يُسجل وقوع إصابات .

واستمر تحليق الطائرات المسيرة في أجواء الناقورة، بالإضافة إلى مناطق طير حرفا، البياضة، وشمع.

وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة يارين من دون وقوع إصابات، وأخرى على بلدة الوزاني بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من دون وقوع اصابات.

كما نفّذ الجيش الاسرائيلي فجرا، عملية تفجير لمنزل لآل الغول في محلة الجدار في بلدة ميس الجبل.