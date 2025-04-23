عمّمت وزارة الصحة ارشادات وقائية خلال العاصفة الرملية:

-يُنصح المواطنون، وخصوصاً الأطفال، كبار السن، النساء الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة أو بحساسية وربو، بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب خلال فترة العاصفة.

-يفضل إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة طوال فترة العاصفة، ومن الأفضل ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج خلال هذه الفترة، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

-أهمية شرب السوائل خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

-أهمية حفظ الأطعمة في البراد وعدم تركها مكشوفة للحشرات. كما تنصح باستهلاك الطعام مباشرة بعد طبخه، تجنبا لأي تسمم غذائي.

-التغير المناخي في المنطقة وما يصاحبه من تقلب في درجات الحرارة يؤدي إلى توفر بيئة حاضنة للحشرات لا سيما الذباب والبعوض لذلك من المهم المحافظة على النظافة داخل وخارج المساكن وإزالة أي مياه راكدة قد يتكاثر فيها البعوض. كما تنصح الوزارة باستعمال الادوية المنفرة للبعوض على الجلد