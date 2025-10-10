Oct 10, 2025 11:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشيباني من الخارجية : نحترم سيادتنا ولا نتخل بشؤون لبنان وهناك فرصة سياسية واقتصادية ونريد أن ننقل العلاقة مع لبنان الى مرحلة جديدة سياسية واقتصادية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o