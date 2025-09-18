كشف مصدر في وزارة الخارجية السورية عن تقدم في المحادثات بين سوريا وإسرائيل، موضحاً أن الجانبين سيوقّعان "اتفاقيات متتالية" قبل نهاية العام الجاري 2025.





اتفاقات أمنية

وأضاف المصدر لوكالة "فرانس برس"، أن الاتفاقيات المزمع إبرامها بين الجانبين، هي اتفاقات أمنية وعسكرية بالدرجة الأولى، موضحاً أنّ الجانبين يريدان التوصل إلى اتفاق "يوقف الأعمال العسكرية داخل سوريا، ولاحقاً اتفاقات تعود بالنفع على السوريين".

وأمس الأربعاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "إسرائيل يجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها".

وأكد أن "السلام والتطبيع" مع إسرائيل ليسا على الطاولة الآن، مشيراً إلى أن دمشق تسعى إلى إبرام اتفاق مشابه لاتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، والتي أنشأت منطقة منزوعة السلاح بين البلدين.



الاقتراح الإسرائيلي

في غضون ذلك، نشر معهد دراسات الحرب الأميركية خريطة توضح المقترح الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، لإبرام اتفاقية أمنية مع دمشق.

وينص الاقتراح الإسرائيلي على تشكيل منطقة منزوعة السلاح شرق المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، يحظر فيها تواجد القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة، من دون أن يحدد حجم المنطقة. كما يتضمن توسيع المنطقة العازلة في منطقة القنيطرة، بمقادر 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية، على أن تبقى تحت إشراف قوة "الإندوف" الأممية.





كما يتضمن الاقتراح استمرار السيطرة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة منذ العام 1967، وكذلك على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية التي تحتلها القوات الإسرائيلية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكذلك، ينص المقترح الإسرائيلي على إنشاء منطقة يحظر على الطيران السوري التحليق في أجواءها، تشمل الجنوب السوري بما في ذلك محافظة السويداء بالكامل مع اقتراح بتوسيعها لتشمل مناطق في جنوب العاصمة دمشق.

ويظهر من خلال الخريطة أن المنطقة منزوعة السلاح، لتشمل نحو محافظة درعا، مع كامل محافظة القنيطرة، جنوبي البلاد.





ووصل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، إلى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، لبحث رفع العقوبات عن سوريا.

وكشفت مصادر متابعة لـ"المدن"، أن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني قد غادر إلى لندن عن طريق بيروت.

وأفادت المصادر بأن الشيباني رافق المبعوث الأميركي توم باراك، من بيروت إلى دمشق براً، ومن بيروت غادر برفقة باراك على متن طائرة خاصة إلى لندن، وتفيد المعلومات بأن الشيباني رافق باراك في الرحلة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي، إلى أن الشيباني سيبحث في واشنطن المفاوضات الجارية مع إسرائيل حول الاتفاق الأمني الجديد، كما سيجري محادثات في مبنى "الكابيتول"، مع مشرعين ومسؤولين أميركيين حول إمكانية رفع العقوبات المتبقية على سوريا بصورة دائمة.

لقاءات الشيباني في واشنطن

ونقل "اكسيوس" عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أنه يتوقع لقاء الشيباني اليوم، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مسألة الرفع الدائم لعقوبات "قيصر".

وقال غراهام إنه "لدعم هذه الخطوة، يتطلع إلى انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والمضي نحو إبرام اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل".

ووفقاً للموقع، من المقرر أن يلتقي الشيباني، غداً الجمعة، وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، في واشنطن، لاستكمال مباحثاته.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من ربع قرن، بعد آخر زيارة لوزير الخارجية آنذاك فاروق الشرع، عام 1999، عندما التقى مسؤولين أميركيين لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

عن المدن ووكالات