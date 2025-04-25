أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنّ الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة سوريا وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

وقال الشيباني خلال أوّل كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مخصصة لبحث الوضع في سوريا: "إنّ الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة سوريا، بل هي تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "إن العدوان المستمر يزعزع جهودنا في إعادة البناء ويقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".

وطالب الشيباني مجلس الأمن "بممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا وتطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974"، مشيرًا إلى أنّ القيادة السورية الحالية "أعلنت مرارًا عن التزامها بأن سوريا لن تشكل تهديدًا لأي من دول المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل".

واختتم بالقول: "دعونا ننتهز هذه اللحظة الفارقة، فلدى هذا المجلس ولدى المجتمع الدولي كله فرصة لدعم مستقبل سوريا، فالسوريون والسوريات مستعدون لإعادة صياغة مستقبل بلادهم، ولوضع نموذج جديد لكيف يكون التحول الناجح بعد الصراع في أي مكان في العالم، ونتمنى أن تكونوا شركاءنا في هذا الطريق".