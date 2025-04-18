استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، في دمشق، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة السورية منذ نحو 16 عاماً.

واستقبل الشرع عباس عند مدخل قصر الشعب، قبل أن يسيرا جنباً إلى جنب على السجادة الحمراء.

وأفادت الرئاسة السورية بأن الشرع عقد اجتماعاً مع عباس والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وتهدف زيارة عباس، وهي الأولى له لدمشق منذ يونيو (حزيران) 2009، لبحث "العلاقات السورية الفلسطينية وتعزيزها، تسهيل معاملات الفلسطينيين في سوريا، وبحث التهديدات المشتركة"، بحسب ما قاله مصدر حكومي سوري لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كان عدد الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع النزاع عام 2011، يناهز 560 ألف شخص. وتقدّر الوكالة الأممية عددهم حالياً بنحو 438 ألفا، أكثر من 40 بالمئة منهم نازحون داخل سوريا.

ويرافق عباس في زيارته، وهي الأولى له إلى سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.

وفي الأعوام التي تلت اندلاع النزاع السوري، أرسل عباس رسائل إلى الأسد عبر مسؤولين فلسطينيين زاروا دمشق، آخرها في يونيو (حزيران) 2024.

وكان عباس من بين القادة الذين هنأوا الشرع بتوليه الرئاسة في سوريا عقب الإطاحة بالأسد.

والتقى الرئيسان للمرة الأولى في مارس (آذار) على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة. وأعرب عباس حينها عن "اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأواخر يناير (كانون الثاني) 2025، زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى دمشق حيث التقى الشرع كذلك.

المصدر: العربية