أكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد خلال استقباله الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، حرصه على "إعادة بناء سوريا" ودعم السوريين لمواجهة "تحديات المرحلة الانتقالية"، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

ويقوم الشرع بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات منذ تولى السلطة عقب إطاحة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية التي تزعمها، حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول. وعبّرت الإمارات العربية المتحدة حينذاك عن قلقها حيال القيادة الجديدة في دمشق.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ الزعيمين ناقشا في أبو ظبي "التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأشارت إلى أن الشيخ محمد أكّد "حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها".

كذلك نقلت عنه قوله إنّ "استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها"، مؤكدا أنّ الإمارات" لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت في وقت سابق الأحد بأن الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوجهان إلى الإمارات "لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين".

وقال الشيباني في منشور على "إكس" أرفقه بصورة له مع الشرع في الطائرة "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا". وهذه زيارة الشيباني الرسمية الثانية للدولة الخليجية.