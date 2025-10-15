المركزية – في زيارة هي الاولى منذ توليه السلطة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الاسد، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يرافقه وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، وسيبحث الطرفان ملفات اقتصادية تتعلق بالاستثمار وأيضا موضوع إعادة تسليح الجيش الجديد بالإضافة إلى وضع القواعد الروسية في سوريا (قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وقاعدة بحرية في طرطوس).

الجدير ذكره، ان بين موسكو ودمشق العديد من الاتفاقيات التي أبرمت في عهد نظام بشار الاسد وتحتاج إلى إعادة نظر بين الطرفين، وأهمها الاتفاقية العسكرية عام 2015 ووقعها كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره السوري فهد جاسم الفريج، والتي بموجبها انخرطت موسكو في الحرب بسوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، عبر إرسال طائراتها وصواريخها المتطورة، من أجل كبح القوات المعارضة له في الحرب.

وتفتح هذه الاتفاقية باب الأراضي السورية على مصراعيه أمام جنود وأسلحة القوات الجوية الروسية، ويحصن قوات الاتحاد الروسي من أي متابعة أو مساءلة قانونية أو قضائية كانت سورية أم من أطراف ثالثة. ومن المتوقع ان تكون هذه الاتفاقيات على طاولة المباحثات بين بوتين والشرع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي سوري بأن الرئيس السوري سيطلب من روسيا تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد.

يُذكر ان الشرع كان سيشارك في القمة العربية- الروسية التي كان من المفترض ان تعقد في موسكو اليوم، لكن روسيا أعلنت إرجاءها إلى أجل غير مسمى نظرا إلى مشاركة عدد من القادة العرب في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة. فما أبعاد هذه الزيارة؟

العميد المتقاعد ناجي ملاعب يؤكد لـ"المركزية" ان "الاعلان عن القمة الروسية -العربية بعد العدوان الاسرائيلي على قطر لم يكن صدفة. ويلوح في الأفق موقف خليجي باعتبار موسكو وجهة جديدة، إذ يبدو ان هناك امتعاضا عربياً وخليجياً تحديداً من انكفاء الغرب عن الدفاع عن الدول الخليجية والسماح لإسرائيل باستباحة أراضي وسماء دولة قطر والاعتداء عليها"، مشيرًا إلى ان "العلاقات الروسية - الخليجية والعربية لم تكن أكثر من اقتصادية، لكن في الفترة الاخيرة لعب الخليج دورًا كبيرًا ما بين روسيا واوكرانيا سواء في الامارات العربية المتحدة او السعودية او حتى استضافة مباحثات في هذا الإطار، لذلك فإن روسيا ليست بعيدة عن الدول العربية، وبالتالي الفراغ الذي تركه العهد الديمقراطي الاميركي السابق عندما قرر الرئيسان جو بايدن وباراك اوباما التوجه نحو الشرق الاقصى باعتبار ان المشكلة تكمن هناك وليس في الشرق الاوسط، جاء اليوم من يملأه، وشهدنا ان الصين مثلا أقامت علاقات مهمة جدا مع السعودية ودول الخليج، وقامت بدور مصالحة بين السعودية وايران، ولذلك، نحن اليوم أمام عالم يتجرأ السعودي والخليجي القول بأنه ليس أحاديًا لذلك فإن انعقاد القمة في هذا الاتجاه، وتأجيل انعقادها قد يكون بضغط أميركي على العرب، او ان روسيا تنتظر موقفًا معينًا من الولايات المتحدة الاميركية قد يؤدي الى حلحلة الامور بعد ان تأزمت بين اوروبا وروسيا في موضوع اوكرانيا".

أما بالنسبة الى سوريا، فيعتبر ملاعب ان "النظام السوري لم يتبلور بعد وما زال غير ثابت، غير معروف أمام أي سوريا نحن. صحيح ان الشرع يقفل ملفات العديد من القضايا السابقة، لكن العلاقة مع روسيا تحديدا مهمة جدًا، والاتفاقية السابقة بين البلدين والتي تعود الى 50 سنة، يلزمها تعديل، لأنها تنصّ على مادة تشير الى ان الطيران الروسي يقوم بمساعدة سوريا بقمع كل الحركات الإرهابية، ولكن وزارة الدفاع السورية هي من تُعلن المسؤولية، أي ان كل ما فعله الطيران الروسي من مآسٍ لقمع الانتفاضة وحركة التحرر في سوريا، كان مسؤولية وزارة الدفاع السورية وهذا ليس بالامر السهل. هذه الاتفاقية صادق عليها البرلمان السابق وبالتالي لا تلغى إلا بمصادقة برلمان جديد. لذلك، يجب ان تكون هناك زيارة الى روسيا، قبل انعقاد البرلمان السوري المنتخب حديثًا، ويجب على الحكومة السورية ان تطرح مشروعًا جديدًا على البرلمان لتعديل او إلغاء هذه الاتفاقية. هذا يتوقف على كيفية تعاطي بوتين مع سوريا، وهو ما حتّم زيارة الشرع الى سوريا سواء عُقِدت القمة ام لم تُعقَد".

